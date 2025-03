Homem é fuzilado por defender mulheres importunadas em baile funk

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem foi morto por mais de dez disparos de arma de fogo depois de se envolver em uma briga durante um baile funk na madrugada de sábado (15/03), na Vila Ecológica, no Barreiro, em Belo Horizonte.

Ele foi identificado apenas como Maicon e teria idade aproximada de 30 anos, segundo as informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

De acordo com os depoimentos de testemunhas aos militares do 41º Batalhão (Barreiro), Maicon e os amigos estavam incomodados com a atitude do suspeito que importunava e assediava mulheres no baile funk, que varava a madrugada.

Por volta de 5h, Maicon interveio em uma dessas investidas do suspeito e os dois se desentenderam, tendo Maicon desferido um soco na cara do outro homem.

Ferido, o homem sacou uma pistola e atirou diversas vezes contra a vítima, que ainda tentou correr, mas caiu ao solo no beco da Rua dos Cravos.

Os diversos disparos também atingiram de raspão dois amigos da vítima. Eles não correm risco de vida.

O suspeito fugiu e não foi ainda identificado.