Uma caçada está sendo feita pela Polícia Militar, em Sete Lagoas, na região central do estado, a um adolescente ,de 12 anos de idade, e um jovem, de 22, suspeitos de matar a tiros um adolescente, de 14 anos. O crime ocorreu na noite de sexta-feira, na Rua Itaperuna, 338, Bairro São Francisco.

A primeira suspeita é que o crime seja consequência do tráfico de drogas.

A PM conseguiu a identificação dos autores pelas imagens de uma câmera de segurança de uma casa, bem próxima do local onde aconteceu o crime.

As imagens mostram, claramente, segundo a PM, o momento em que a vítima foi abordada e também quando foi morto, com quatro tiros, dois na boca, um na nuca e um na axila esquerda. São essas imagens que mostram os rostos dos suspeitos, que são conhecidos da polícia, por terem outras passagens.

Primeiro, os policiais foram até a casa do menor de idade, que não se encontrava no local. A mãe dele, no entanto, o reconheceu, assim como o parceiro, e disse que os dois estão envolvidos com o tráfico de drogas.

Os policiais foram também à casa do adulto, que mora sozinho e não foi encontrado. Na casa, encontraram uma porção de maconha, uma balança de precisão, um iPhone e cartuchos calibre 38. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Plantão de Sete Lagoas.