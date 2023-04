Casal é preso por infanticídio após deixar bebê em contêiner, no DF

Corpo do recém-nascido foi encontrado em um contêiner, em Taguatinga Sul (foto: Pixabay / Divulgação)

O casal acusado de deixar um bebê recém-nascido morto em um contêiner, em Taguatinga Sul, foi preso em flagrante por agentes da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), nesta segunda-feira (24/4). Segundo informações da Polícia Militar do DF (PMDF), a criança estava acompanhada da placenta.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) indiciou os suspeitos pelos crimes de infanticídio e ocultação de cadáver. No último domingo (23/4), o bebê foi encontrado enrolado em um saco plástico preto, com material genético semelhante à placenta.

Imagens de câmeras de segurança mostram o homem, 27, e a mulher, 28, chegando ao local, em um Celta prata e abandonando o saco no contêiner com o recém-nascido dentro. Quando questionados pelos policiais civis, os autuados apresentaram versões inconsistentes e alegaram que desconheciam a gravidez.

Após a mulher sentir fortes dores, eles teriam ido a um apartamento desocupado, que não conta com móveis, ligação de água ou energia elétrica. Segundo eles, o parto ocorreu lá. O casal ainda argumentou à PCDF que o bebê teria nascido sem vida quando optou por descartá-lo em uma lixeira.