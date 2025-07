BH: adolescente é baleado em rua do Barreiro

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um adolescente, de 16 anos, foi baleado enquanto andava em uma rua do bairro Olaria, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (14/7).

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem foi baleado na altura do número 140 da rua Luiz Zito Ferreira.

Diversas cápsulas deflagradas de pistola semiautomática foram encontradas espalhadas por uma região de 30 metros, o que, segundo a PM, indica uma tentativa de fuga da vítima.

Populares relataram o possível envolvimento de ocupantes de um carro Chevrolet Onix e de uma motociclista, mas a informação não foi confirmada devido a falta de testemunhas no local do crime.

O adolescente recebeu primeiro atendimento médico na UPA Diamante e foi transferido para o Hospital João XXIII com ferimentos na região do abdômen.

A perícia esteve no local da ocorrência e a investigação segue com a Polícia Civil para identificar possíveis autores e motivação do crime.

O registro policial não cita se o adolescente tinha ficha criminal.