Homem com histórico de decapitação é preso por tráfico de drogas em MG

Um homem com extenso histórico criminal foi preso por tráfico de drogas, na madrugada dessa quarta-feira (30/7), no distrito de Floresta, em Central de Minas (MG), no Vale do Rio Doce. Ele foi flagrado com 22 buchas de maconha, dinheiro e uma balança de precisão depois de uma denúncia anônima que relatava comércio de entorpecentes em uma residência onde também havia uma criança.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou fugir ao notar a chegada da viatura e resistiu ativamente à abordagem, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. Após ser contido e revistado, foram encontrados com ele os materiais usados no tráfico.

Durante o atendimento médico, o homem confessou aos policiais que integra uma facção criminosa e afirmou ter passagens por homicídio, incluindo decapitação, tentativa de homicídio, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma de fogo, sequestro e associação criminosa. Ele foi preso em flagrante.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino