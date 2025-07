Vídeo: polícia descobre plantação com 6 mil pés de maconha em Minas

Quase seis mil pés de maconha foram encontrados e destruídos em uma operação da Polícia Militar com trabalho posterior da Polícia Civil, em Coromandel, no Alto Paranaíba. O plantio vinha sendo procurado há cerca de dois meses e, nessa segunda-feira (28/7), foi encontrado em trabalho conjunto de diferentes grupamentos da PM mineira. A queima aconteceu após perícia da Polícia Civil.

A plantação tinha estrutura de fazenda, com irrigação para as plantas de maconha e iluminação especial para garantir o crescimento. A maior parte delas tinha 1,5 metro de altura. O local, no distrito de Santa Rosa dos Dourados, era de difícil acesso, em meio à mata e com cercas para impedir a visualização por terra.

O apoio do helicóptero da PM foi importante para que se soubesse exatamente onde o cultivo acontecia. Equipes das 9ª e 10ª regiões da PM trabalharam em conjunto, com policiais de Coromandel, Monte Carmelo, Patrocínio e Uberlândia. No momento da chegada dos militares, três homens foram vistos, mas eles conseguiram fugir.

A perícia da Polícia Civil fez a verificação e a constatação de que se tratava de maconha e, com autorização, houve a queima posterior da plantação no local.

A apuração começou há cerca de dois meses, a partir de uma abordagem feita em Uberlândia envolvendo o tráfico de drogas. Com isso, informações davam conta de que existia uma plantação em Coromandel que poderia fazer parte do esquema de distribuição entre o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora o objetivo é descobrir quem é o responsável pelo plantio e entender por completo para onde a droga era mandada.