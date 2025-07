Jovem é baleado em confronto contra tráfico de drogas em BH

Um jovem de 20 anos foi baleado e preso pela Polícia Militar em uma operação contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quarta-feira (30/7). Ele estava ligado à “Gangue Del Rey Bala” e, segundo a polícia, portava drogas, rádios comunicadores e uma pistola com numeração raspada. Ferido, ele foi resgatado ao Hospital João XXIII.

Militares do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) desencadearam uma operação no aglomerado de combate ao tráfico de drogas e homicídios quando viram três suspeitos correndo em um beco da Rua União.

De acordo com o boletim de ocorrência, um deles ignorou ordens para que soltasse a arma que portava. Os militares reagiram com disparos a fim de repelir a possibilidade de agressão contra a força de segurança, segundo a corporação.

O jovem foi baleado e correu, juntamente com os outros dois, para dentro do beco. Os militares seguiram atrás deles e encontraram um trajeto de gotas de sangue que os levou ao Beco Ravena. Do fundo, os policiais ouviram gritos de socorro e encontraram o jovem escondido em uma área de matagal, sem iluminação.

Assim que os policiais tiveram a certeza de que a área estava segura, avançaram e socorreram o jovem ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Perto dele, foram encontrados dois rádios comunicadores, quatro pinos de cocaína, seis porções de maconha, quatro porções de haxixe, uma porção de crack e um celular. A pistola que ele usava, de calibre .40, com munição e numeração raspada, também foi apreendida.

Segundo a polícia, ele já é conhecido pela atuação no tráfico, tem extenso histórico criminal e, conforme os registros, foi preso em junho deste ano por porte ilegal de arma de fogo. Os outros dois suspeitos não foram localizados.

Histórico da gangue

A área do Aglomerado é fiscalizada desde 23 de junho de 2024, data em que foi registrada uma tentativa de homicídio contra o líder da Gangue Del Rey Bala. Ele sobreviveu e os dois autores foram mortos por membros da gangue.

Desde então, a Polícia Militar recebe denúncias de toque de recolher, ameaças e suspeitos que se dividiram em dois grupos de atuação: os “de cima” e os “da baixada”. Conforme o boletim, a região tem registros de muitos conflitos, inclusive de trocas de tiros com forças de segurança públicas.