MG: homem é preso e confessa que estuprou e engravidou menina de 12 anos

Um homem de 36 anos investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente, de 12, em Nova Serrana, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil (PCMG) na manhã dessa terça-feira (29/7), informou a instituição policial nesta quarta (30/7).

Como resultado da violência, a vítima ficou grávida. A prisão temporária foi cumprida em Santa Luzia, na Grande BH, durante operação coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Nova Serrana. Ao ser preso, ele confessou o estupro. O crime sexual aconteceu há cerca de um ano no município.

As investigações iniciaram em 10 de julho deste ano, depois que a jovem procurou atendimento médico no município com queixas de dores abdominais. Durante o exame foi constatada a gravidez da adolescente, que foi então encaminhada a um hospital, onde recebeu acolhimento especializado para vítimas de violência sexual.

“A investigação segue em andamento, e o suspeito, que confessou a prática do crime, foi encaminhado ao sistema prisional”, pontuou a Polícia Civil em comunicado. A instituição policial não explicou se gravidez foi levada adiante ou interrompida.

