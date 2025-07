Idoso é preso por estuprar a própria neta em cidade histórica de Minas

Um idoso de 68 anos foi preso nesta quinta-feira (24/7) por estupro de vulnerável em São João del-Rei, na Região dos Campos das Vertentes. Entre as vítimas, está a própria neta do homem, de apenas 4 anos. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), ele cometeu o abuso enquanto a conduzia até a escola.

Durante as investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), outras vítimas foram identificadas. Atualmente elas são maiores de idade, mas tinham menos de 14 anos, quando sofreram os abusos.



Com base nesses levantamentos, a PCMG representou pela prisão preventiva do suspeito, concedida pela Justiça. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

