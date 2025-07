Homem é preso por agredir esposa a capacetadas

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante por agredir a esposa, de 63, com um capacete. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (23/7) no município do Alto do Rio Doce (MG), no Campo das Vertentes. Eles estão em processo de separação, mas ainda moram juntos.

A Polícia Militar encontrou a mulher ferida em uma fazenda, na região do Engenho. Ela contou que foi agredida com golpes físicos e com capacetes pelo marido, que estava do lado de fora em estado alterado.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito apresentava sintomas de embriaguez e, aos militares, disse apenas que os dois tiveram uma “pequena discussão”. O motivo da briga não foi esclarecido.

Conforme os registros, a vítima relatou que o casal está em um processo de divórcio, mas ainda vive junto enquanto a decisão não sai.

A mulher contou que o homem tinha uma arma de fogo e munições em casa. Os militares encontraram uma sacola com munições escondida em um galinheiro, mas nenhuma arma foi localizada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e posse irregular de munição e levado à Delegacia de Polícia Civil de Barbacena, que segue com o caso.