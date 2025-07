Salão de beleza da Savassi tem R$ 50 mil furtados em megahair e produtos

Uma invasão a um salão de beleza na Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), levou a um prejuízo de cerca de R$ 50 mil reais em megahair e produtos de cabelo. O estabelecimento foi fechado ao final da tarde de sexta-feira (18/7) e, assim que foi reaberto na manhã de segunda-feira (21), a proprietária notou o furto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a empresária percebeu a invasão e acionou os militares. Segundo ela, foram levadas mechas de megahair avaliadas em R$ 45 mil, além de outros itens de uso profissional não descritos no documento, avaliados em aproximadamente R$ 5 mil.

O salão de beleza é um dos estabelecimentos de um conjunto de lojas. Segundo a PM, as imagens das câmeras de segurança falharam justamente entre 14h e 15h do sábado (19/7), o que levantou a suspeita de que o sistema tenha sido interrompido de forma intencional.

O síndico do condomínio tentou descobrir qual usuário ou ação causou a interrupção, mas não tinha a senha necessária do sistema e foi orientado a informar a polícia assim que conseguir. Ele afirmou aos militares que liberaria as imagens das áreas comuns.

A Polícia Civil foi acionada e informou que realizaria a perícia posteriormente. O caso será investigado e, até o momento, nenhum envolvido foi identificado ou preso.