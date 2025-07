MG: três pessoas da mesma família são presas suspeitas de furtar tratores

Três pessoas da mesma família foram presas, na manhã de quinta-feira (17/7), suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em crimes no meio rural. As prisões ocorreram nas cidades de Bom Jesus da Penha (MG), Alpinópolis (MG) e Carmo do Rio Claro (MG), todas localizadas no Sul do estado.

Segundo a Policia Civil de Minas Gerais (PCMG), entre os detidos estão uma mulher de 38 anos, apontada como empreendedora e responsável por uma loja de roupas usada nas transações financeiras do grupo; um consultor tributário, de 40 anos, e um produtor rural de 27.

Duas caminhonetes foram apreendidas durante a ação. A investigação é conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais de Guaxupé (MG), na Região Sul.

Maquinário furtado e lavagem de dinheiro

A primeira fase da operação foi realizada em dezembro de 2024, quando quatro pessoas foram presas por envolvimento no furto de três tratores e implementos agrícolas nos municípios de Alpinópolis e Nova Resende. Os veículos subtraídos, juntos, foram avaliados em cerca de R$ 500 mil.

Durante segunda fase da operação, realizada neste ano, os alvos foram os demais integrantes da organização criminosa, responsáveis pelas transações financeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a PCMG, a loja de roupas da empresária presa nessa quinta-feira funcionava como conta bancária do grupo. Através da empresa, eram feitos os pagamentos a outros integrantes da organização, especialmente aqueles diretamente envolvidos nos furtos e roubos.