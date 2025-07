Jovem morre a tiros em emboscada por vingança de homicídio na Grande BH

Um jovem de 22 anos morreu a tiros em uma possível emboscada por vingança no bairro Castanheira, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (23/7). Dois suspeitos foram identificados, mas não foram presos.

O corpo do jovem foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo na esquina das ruas Marechal Hermes com Sete de Setembro. O Samu foi acionado e confirmou a morte. No local, a Polícia Militar fez contato com moradores da região e pessoas que preferiram não se identificar apontaram que dois homens, de 23 e 34 anos, tinham desavenças com a vítima.

O motivo seria um assassinato que aconteceu anteriormente. Segundo as informações coletadas, a vítima saía de um bar em uma bicicleta motorizada e seguia em direção à casa de familiares quando foi alvejado no meio da rua.

De acordo com as testemunhas, os suspeitos chegaram naquela esquina em uma moto preta e se esconderam em um arbusto, esperando a vítima passar. Assim que o jovem se aproximou, os suspeitos dispararam e a vítima não teve tempo de reação.

Depois do crime, a dupla fugiu em direção ao Bairro Taquaril, na Região Leste da capital.

Foi localizado o registro da moto pela placa e os militares seguiram ao endereço cadastrado. Eles foram recebidos por uma mulher, que se identificou como ex-companheira de um dos suspeitos. Ela contou que o homem havia saído de casa por volta das 20h e não retornou mais. Disse ainda que ele não morava ali, mas costumava visitar o imóvel com frequência.

Durante a conversa, uma outra mulher se apresentou como irmã do suspeito e afirmou que não o via há muito tempo. A ex disse que ele havia estado na casa naquela noite, mas a irmã negou. O suspeito não foi localizado, e nada de ilícito foi encontrado no local.

Na casa do segundo suspeito, os militares conseguiram encontrá-lo. Ele se recusou a autorizar a entrada dos policiais e afirmou que passou o dia inteiro em casa com a esposa, inclusive no horário do homicídio. A mulher dele confirmou a versão.

Apesar das informações levantadas, não houve testemunhas diretas e nenhuma prova foi recolhida até o momento. Os dois investigados seguem classificados como suspeitos.

A perícia foi acionada e constatou seis perfurações na escápula direita e duas no rosto da vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a investigação segue com a 11ª Delegacia de Polícia Civil de Sabará.