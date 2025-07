Idoso é agredido em emboscada, morre e polícia acha R$ 89 mil escondidos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um idoso de 84 anos morreu na noite dessa sexta-feira (11/7) após ser agredido com coronhadas na cabeça por três homens durante um roubo. A vítima e um amigo de 56 anos foram surpreendidos pelo grupo na casa do idoso, localizada no distrito de Capoeira Grande, zona rural de Itamarandiba, na Região do Vale do Jequitinhonha, na manhã de ontem.

Conforme o registro policial, a emboscada aconteceu por volta das 7h30, quando a vítima mais jovem chegava ao imóvel. Aos policiais, o homem relatou que, enquanto ainda estava do lado de fora, foi surpreendido pelo trio, que estava encapuzado e havia saído de um canavial.

Assim que o assalto foi anunciado, as vítimas foram levadas para dentro da casa e amarradas. Ainda segundo o testemunho do mais jovem, um dos suspeitos desferiu várias coronhadas na cabeça do dono da casa, que chegou a desmaiar. Durante a agressão, o amigo ouviu os homens dizerem: "Achou nada, Lóca. Vai lá e procura direito, Lóca. Você conhece aqui melhor que a gente."

Depois de revistarem a casa, os homens roubaram R$ 250 e um aparelho celular. A testemunha contou ainda que, após a fuga do grupo, tentou se soltar, mas só conseguiu quando um sobrinho do idoso chegou.

As vítimas foram levadas até a Fundação Hospitalar Dr. Afonso Pavie, onde o idoso foi internado com traumatismo craniano e em estado gravíssimo. Durante a noite, os médicos da unidade comunicaram sua morte.

Ainda na casa do idoso, onde o crime ocorreu, a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou R$ 89 mil em notas. O dinheiro estava escondido debaixo do colchão.

Suspeito estava preso

Diante das informações fornecidas pela vítima, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) conseguiu identificar o suspeito conhecido como Lóca. O homem cumpre pena em regime semiaberto — que permite a saída durante o dia para trabalhar — no Presídio de Itamarandiba, e havia deixado a unidade penal duas horas antes do crime, por volta das 5h30, com destino à comunidade de Capoeira Grande.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, durante diligências na comunidade, os policiais foram informados por moradores que o suspeito já é conhecido na região e se aproveita da vulnerabilidade de idosos. Ele possui passagens pela polícia por roubo, ameaça, homicídio, furto, receptação, lesão corporal, direção perigosa e estupro.

Por volta das 18h40, os militares encontraram o suspeito enquanto ele se preparava para voltar ao presídio. Com base nas informações da segunda vítima, que descreveu as características dos agressores, e em relatos de moradores da região, que afirmaram que ele era o único conhecido pelo apelido de “Lóca”, os militares prenderam o homem em flagrante por latrocínio, roubo seguido de homicídio.