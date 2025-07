Dono de distribuidora de bebidas é morto a tiros no Barreiro, em BH

Um homem de 26 anos foi morto a tiros em frente à própria distribuidora de bebidas, no Conjunto Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na madrugada desta quarta-feira (23/7).

O homem foi atacado na Avenida Solferina Ricci Pace Cdi, na altura do número 888. Ele foi socorrido por populares à UPA de Ibirité, onde deu entrada com ferimentos de bala, mas morreu no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por sete disparos de arma de fogo, que atingiram a região do tórax e do braço direito.

A Polícia Militar encontrou câmeras nas redondezas que poderão auxiliar na investigação dos fatos, mas não registrou o conteúdo das gravações no documento.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou localizado. A dinâmica do assassinato ou a motivação não foram definidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Homicídios do Barreiro, que segue com as investigações.