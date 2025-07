Homem sai para comprar bebida e é executado no meio da rua

Um homem de 29 anos foi executado no meio da rua depois de sair para comprar bebidas para consumir com a namorada. O caso aconteceu na noite dessa terça-feira (22/7), no Bairro Riacho das Pedras, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar encontrou a vítima caída na Rua Rio Paraguai, próximo ao meio-fio. Ela estava com marcas de tiros nas regiões da cabeça e do tronco, sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Aos militares, a namorada da vítima contou que o homem havia saído de casa para comprar bebidas para os dois consumirem em casa. Ela foi à casa dela para trocar de roupa, em Ibirité (MG), e planejava voltar para encontrar o namorado.

Segundo o boletim de ocorrência, ela contou que tentou ligar várias vezes para o namorado antes de retornar, mas não conseguiu contato. Diante disso, decidiu voltar à casa sem avisá-lo e o encontrou morto. Ela não soube apontar suspeitos nem o que poderia ter motivado o crime.

Testemunhas relataram aos militares que viram um Renault Sandero esperando a passagem da vítima pela rua. Conforme os testemunhos, os suspeitos atiraram e fugiram.

No local, a perícia recolheu dois pinos de cocaína, três buchas de maconha e um celular. Foram encontradas 10 cápsulas deflagradas de munição 9 mm, enquanto no corpo foram encontradas oito perfurações. As supostas bebidas que ele compraria não foram encontradas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, na capital, onde passará por exames. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.