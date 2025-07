Carreta com melões tomba, cai em cima de carro e mata motorista em Minas

Um motorista de carro, de 23 anos, morreu depois de uma colisão seguida de tombamento na BR-116, na altura de Leopoldina (MG), na Região da Zona da Mata, na manhã dessa terça-feira (22/7).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem dirigia um Volkswagen Polo quando por volta das 10h, na curva do quilômetro 748, atingiu a contramão. A carreta vinha no sentido oposto e, para evitar uma colisão, o motorista do veículo maior fez uma manobra brusca.

A tentativa não funcionou e os veículos bateram de frente. Com a velocidade, a carreta seguiu em frente e uma das carretas de carga caiu sobre o carro.

O motorista do carro morreu no local. Ele teve o corpo preso às ferragens e foi retirado em uma ação conjunta do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho.

Já o motorista da carreta, um jovem de 25 anos, sofreu lesões leves, foi socorrido e encaminhado a um hospital em Leopoldina.

A PRF coordenou o trânsito e a pista ficou bloqueada até 12h.