Por ciúme, mulher joga carro em ex-marido e na filha de 11 anos

Uma mulher foi presa acusada de jogar o carro contra o ex-marido e a filha de 11 anos do casal, na noite dessa segunda-feira (21/7), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A menina se feriu. A causa seria ciúme da motorista com o antigo companheiro.



O registro da Polícia Militar aponta que perto das 22h15, no bairro Cidade Jardim, pai e filha foram surpreendidos com o veículo da ex sendo acelerado na direção dos dois, enquanto as vítimas buscavam a moto da atual namorada do homem. Ele não chegou a ser impactado com grande violência, mas a criança sim, tendo a perna direita ferida.



A motocicleta foi danificada e o homem, assim que se recuperou do susto, partiu para cima do veículo da ex e, com socos, também causou avarias no carro.



A motorista alegou que, ao ver o ex-marido e a filha, ficou nervosa e confundiu os pedais, acelerando o carro, sem intenção de causar o atropelamento. O automóvel está com licenciamento vencido desde 2023 e foi apreendido por ter sido utilizado no crime.



Ela foi detida pelo atropelamento e o homem foi conduzido à delegacia pelos danos causados ao carro.



O formulário de avaliação de risco preenchido pelas vítimas apontou que o casal já teve conflitos anteriores, incluindo ameaças e agressões físicas, das quais a criança já presenciou anteriormente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia