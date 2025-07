Dois homens são mortos em bar; um, com nove tiros no rosto

Dois homens, de 39 e 41 anos, foram mortos a tiros em um bar em Santa Luzia (MG), na Grande BH. Eles bebiam com amigos na noite desse sábado, (19/7), quando dois homens chegaram em uma moto. O garupa desceu e disparou 17 vezes contra as vítimas. Em seguida, eles fugiram e ainda não foram localizados.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando chegaram ao bar, no Bairro São Benedito, os militares encontraram o homem de 39 anos sentado em uma cadeira com nove tiros no rosto. A morte dele foi constatada no local. O outro ainda tinha sinais vitais e foi socorrido para a UPA do bairro, onde morreu. Ele foi atingido em uma das pernas, em uma das coxas, no abdômen, em um dos braços e no peito.

A atendente do bar contou aos militares que o homem de 41 anos estava bebendo com um amigo no estabelecimento quando o de 39 chegou e se juntou a eles. Um tempo depois, a moto se aproximou do local e os tiros foram disparados. Ela disse que ficou muito nervosa e não conseguiu descrever características dos suspeitos e nem do veículo.

O dono do bar disse que o amigo que estava com as vítimas não foi atingido e deixou o local bastante abalado. O proprietário passou o endereço do amigo para os policiais, mas ele não foi localizado.

Familiares da vítima de 39 anos estiveram no local, mas não quiseram se identificar. Porém, contaram aos policiais que o homem estava sendo ameaçado por “Ciganinho”, que teria envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Xodó Marize, Região Norte de BH.

Os policiais teriam informações de que os suspeitos fugiram em direção à MG-010, mas não foram localizados. A perícia da Polícia Civil recolheu 17 cápsulas de munição calibre 9 mm no bar. O corpo do homem de 39 anos foi levado para o Instituto Médico Legal, em BH.