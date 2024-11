Triplo homicídio é registrado em bar no interior de MG

Três homens foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira (4/11) em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Eles estavam em um bar no Bairro Santanense quando os suspeitos chegaram e dispararam vários tiros.



De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os disparos atingiram dois jovens, de 20 e 25 anos, e uma terceira pessoa ainda não identificada. Os corpos foram encontrados do lado de fora do bar quando os militares chegaram ao local.



Testemunhas relataram à PM que as vítimas estavam consumindo bebida alcoólica quando três homens armados chegaram e realizaram os disparos, fugindo em direção à MG-050. Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, os três homens já estavam sem vida.



Duas das vítimas tinham passagens pela polícia. O jovem de 20 anos, morador de Itaúna, tinha registros por lesão corporal e ameaça, enquanto o de 25 anos, com histórico de tráfico de drogas, roubo, ameaça e desobediência, não era residente na cidade e tinha seu último endereço registrado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Identificação dos suspeitos

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Militar segue em rastreamento e busca informações para identificar e prender os suspeitos. A PM também pede o apoio da comunidade para fornecer informações pelo Disque Denúncia Unificado – 181.