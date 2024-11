Um homem foi assassinado a tiros na porta de sua casa no bairro Alto São Francisco, em Buritizeiro, no Norte de Minas, na noite desta quinta-feira (31/10) . De acordo com o relato da companheira da vítima à Polícia Militar, o casal estava dentro de casa quando alguém chamou pelo homem, pedindo para que ele saísse para uma conversa. Momentos depois, ela ouviu disparos e encontrou o companheiro caído.





Ainda segundo o relato da mulher aos policiais, dois suspeitos foram vistos fugindo do local em uma motocicleta. A vítima chegou a ser socorrida por terceiros e levada ao hospital, mas não resistiu e morreu pouco após dar entrada na unidade de saúde.





Conforme informações do boletim de ocorrência, o homem tinha antecedentes criminais, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e violência doméstica. Até o momento, os suspeitos não foram localizados, e as investigações continuam para encontrar os suspeitos.

