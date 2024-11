O licenciamento anual de veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0 começa a ser exigido em fiscalizações nesta sexta-feira (1/11)

Motoristas mineiros de placas com os finais 7, 8, 9 e 0 devem atentar-se ao Certificado de Registro e Licenciamento Anual (CRLV). O documento regularizado começou a ser exigido em fiscalizações do estado nesta sexta-feira (1/11).





Caso o veículo não esteja devidamente registrado e licenciado, deverá ser paga uma multa no valor de R$ 293,47. Além disso, o dono do carro perderá sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e haverá a remoção do veículo para um pátio credenciado até a regularização.





Para acessar o documento, é necessário quitar o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (Ipva), a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e eventuais multas, além de restrições judiciais ou administrativas.

Impressão







Se o veículo não possuir pendências, a impressão do CRLV pode ser feita diretamente no site www.transito.mg.gov.br, na aba “Veículos”, clicando em “Documentos de veículos”. O documento pode ser impresso a qualquer momento e quantas vezes forem necessárias.





O serviço também está disponível no aplicativo do Governo de Minas – MG App, no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).





Dúvidas





Sobre dúvidas acerca da regularização CRLV, a CET-MG disponibiliza, no site www.transito.mg.gov.br, consulta sobre o motivo do não licenciamento e também serviço de videochamada com um atendente.





Para utilizar o serviço, basta acessar o portal e clicar no botão "Consultar Motivo: Veículo Não Licenciado", disponível na página inicial. Depois, é necessário preencher os dados solicitados.





As informações sobre as eventuais pendências e orientações para regularização serão mostradas na tela.





Golpes





Para evitar fraudes e golpes, confira os endereços eletrônicos. Constam como oficiais do governo aqueles que terminam em “mg.gov.br”. Prefira digitar o endereço do site na barra de pesquisa do navegador e nunca clicar em links enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens.





Se o proprietário do veículo escolher pagar com Pix, é preciso observar que o beneficiado da operação sempre será o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715615/0001-60), e a instituição emissora de QR Code, o Banco Itaú S/A.