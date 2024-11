Um adolescente de 16 anos foi apreendido por posse de moeda falsa, nessa quinta-feira (31/10), em Itabirinha, no Vale do Rio Doce. O jovem recebeu R$ 1.150 em cédulas falsas em dois envelopes, entregues via Correios nos locais de trabalho dele e da namorada.





A primeira encomenda, com seis notas falsificadas de R$ 100, chegou à funerária onde o adolescente trabalha. Minutos depois, uma segunda entrega, contendo 11 cédulas de R$ 50, foi interceptada em uma clínica, onde a namorada do jovem trabalha.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi alertada sobre os envelopes suspeitos. Os militares abordaram o adolescente no momento em que ele recebia o primeiro envelope do carteiro. A abertura da encomenda revelou as notas de R$ 100 falsas.





Em seguida, outra equipe acompanhou a entrega na clínica, onde a namorada do jovem, ao abrir o segundo envelope, afirmou desconhecer o conteúdo e alegou surpresa com as cédulas falsas.





A namorada contou aos policiais que, há cerca de três meses, o adolescente havia solicitado o uso do endereço e nome dela para uma compra, mas não especificou o que seria entregue.





Em depoimento, o adolescente confirmou que a namorada não sabia do esquema. Ele revelou ter pago R$ 130 pelas 17 cédulas falsas, adquiridas pela internet.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O jovem foi encaminhado à delegacia junto com as cédulas falsificadas e seu celular, que também foi apreendido como parte da investigação.