Um homem, de 30 anos, foi preso ao furtar um caixão com o corpo de uma criança recém-nascida na madrugada desta terça-feira (5/11), no bairro Timirim, em Timóteo, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, o homem invadiu uma funerária e cometeu o crime. O funcionário do estabelecimento relatou que caiu no sono depois de tomar um medicamento, momento que o suspeito invadiu a funerária e roubou o caixão, que estava preparado com o corpo de uma criança para o sepultamento. Em seguida, o suspeito jogou o caixão em uma rua no centro da cidade e fugiu.

Em patrulhamento pelo bairro Timirim, o homem foi encontrado transitando pela rua. Ele afirmou que bebeu bebidas alcoólicas e aproveitou que o plantonista da funerária estava dormindo para roubar o caixão, mas não sabia que havia um corpo dentro.





O suspeito foi encaminhado ao pronto socorro municipal, onde foi medicado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para delegacia de polícia civil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A perícia foi acionada e, depois dos trabalhos de praxe, liberou o corpo para recolhimento da funerária de plantão ao IML de Ipatinga.