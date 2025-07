Homem é arremessado de carro ao tentar impedir assalto em BH; veja vídeo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um homem de 25 anos foi arremessado de um carro em movimento ao tentar impedir um roubo em Belo Horizonte nesta quarta-feira (30/7). A ocorrência foi registrada no Bairro Caiçara, Região Nordeste da capital.





De acordo com o registro de ocorrência, três pessoas chegaram no local em um carro, modelo Kwid branco, e tentaram furtar o carro. No entanto, o grupo foi interceptado pelos proprietários do veículo, que flagraram a situação.





Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que a vítima, filho do dono do carro, se pendura na porta do passageiro aberta. Em seguida, ele é arremessado e sai rolando pelo passeio.





Logo após o crime, duas das três pessoas foram identificadas e presas. A dupla foi localizada no Bairro Lindeia, na região do Barreiro.





Com a prisão, o carro furtado foi recuperado próximo ao local do crime. Além disso, duas armas de fogo foram apreendidas. A ocorrência foi registrada no 41º Batalhão da Polícia Militar, que procura o terceiro suspeito.

