MG: suspeito de homicídio no Vale do Mucuri é procurado pela polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) pede o apoio da população para localizar um homem de 35 anos, suspeito de envolvimento em um homicídio registrado em Poté, na Região do Vale do Mucuri. João Lenon Gonçalves Ornelas possui mandado de prisão em aberto.

O crime aconteceu em 22 de abril deste ano na zona rural da cidade. Na ocasião, um homem de 30 anos morreu.

As investigações apontaram que, além do procurado, outros dois suspeitos teriam participado do crime. No entanto, a dupla já foi detida.

De acordo com a PCMG, informações sobre o paradeiro do alvo podem ser comunicadas às forças de segurança. O anonimato é garantido.