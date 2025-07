MG: incêndio em apartamento em Itabira provoca a morte de uma mulher

Um incêndio em um apartamento em Itabira, na Região Central do estado, resultou na morte de uma pessoa do sexo feminino na madrugada desta quarta-feira (30/7). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) não identificou a vítima.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência em uma “edificação multifamiliar” na Rua Platina, Bairro Major Lage, às 4h43. De acordo com o CBMMG, o incêndio ocorreu em um dos quartos do apartamento localizado no terceiro andar, onde a vítima foi encontrada.

Os bombeiros não informaram o que provocou as chamas ou se outros andares foram atingidos. Também não há informações se havia outras pessoas no apartamento.

Os bombeiros controlaram o incêndio e isolaram a área para aguardar a chegada da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O Estado de Minas entrou em contato com a PCMG para pedir detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos