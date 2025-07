Polícia apreende caminhonete de luxo em nova fase de operação em MG

Uma operação da Polícia Civil (PCMG) que tem como alvo um grupo criminoso, suspeito de aplicar golpes em produtores rurais, utilizando cheques sem fundos para adquirir bens como gado, veículos e máquinas agrícolas, teve mais uma etapa concluída nesta quarta-feira (30). Uma caminhonete de luxo foi apreendida em um imóvel localizado no Bairro Vila Brasília, em Montes Claros (MG), na Região Norte.

Thelles Burtorff, delegado responsável pelo caso, disse que, além da caminhonete, outros bens já haviam sido confiscados ao longo das investigações. “Essa operação já resultou na retenção de 57 cabeças de gado, maquinário agrícola, documentos contábeis e dois veículos de alto valor”, listou o delegado, acrescentando: “O grupo atuava em municípios como Bocaiúva, Buritizeiro e Diamantina, causando prejuízos que ultrapassam R$ 3 milhões”, explica.

O veículo pertence a um dos suspeitos envolvidos no crime e foi recolhido por ordem judicial. Segundo a polícia, é uma forma de desarticular o patrimônio adquirido por meios ilícitos.

O delegado Burtorff destacou que uma empresa de autopeças de Brasília de Minas (MG) estaria envolvida no esquema. Segundo as investigações, essa empresa seria responsável por tentar dar aos valores obtidos com os golpes uma aparência de algo legalizado, o que é classificado como crime de lavagem de dinheiro.

Segundo a PC, documentos e a identificação de novos envolvidos e vítimas serão analisados.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino