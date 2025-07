Quadrilha de roubo de caminhonetes é descoberta e três são presos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de caminhonetes Strada Fiat foram presos por policiais da 4ª Delegacia Especializada em Prevenção e Investigação a Furtos e Roubos de Veículo Automotor da Polícia Civil.

As prisões ocorreram esta semana. Douglas Ricardo de Moura Silva, o “DG”, de 25 anos, e Lucas Thales Aurélio da Silva, o “Falcão”, de 23, foram encontrados na quarta-feira (9/7), no Vale do Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, e Claudiney Santos de Jesus da Costa, vulgo “Nem”, de 42, na quinta (10/7), em Ibirité, Grande BH.

Para chegar aos presos, segundo o delegado Luciano Guimarães Nascimento, chefe da Delegacia de Furtos de Veículos, os vídeos obtidos pelos policiais que trabalharam no caso foram determinantes.

“O tipo de veículos roubados por eles é um carro de valor comercial alto e de fácil clonagem”, diz o delegado Luciano.

O responsável pela 4ª Delegacia, delegado Roberto Veran, explica que as investigações, até que se chegasse aos autores dos roubos, demoraram quatro meses.

“Essa caminhonete permite a adulteração dos sinais identificadores. E também faziam o desmanche, já que as peças são muito requisitadas. A tampa traseira, por exemplo, tem um grande valor, mesmo já sendo usada.”

Muitos dos carros são vendidos, segundo o delegado Roberto, no interior. “Eles a adulteração dos veículos trocando placas, por exemplo, e falsificam os documentos. Aí a venda é efetuada. Chama a atenção a facilidade dos ladrões em conseguir abrir e funcionar os veículos."

O delegado Roberto diz que a operação continua e que o objetivo agora é identificar outros integrantes da quadrilha, como os responsáveis pelas vendas dos veículos, falsificação de documentos, adulterações e também pelo desmanche dos veículos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os três ladrões presos têm várias passagens pela polícia, sendo que Claudiney tem mais, sendo por furto, furto de veículos e tráfico de drogas. “Tanto ele como Douglas e Lucas são indiciados em outros crimes”, afirma o delegado.