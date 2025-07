MG: homem tenta dar golpe e polícia recupera 4,5 toneladas de muçarela

Uma tentativa malsucedida de receptação levou à apreensão de mais de 1200 peças de muçarela, quase 4,5 toneladas, no Bairro Pérola, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (26/7).

De acordo com o boletim de ocorrência, às 14h30, uma cozinheira de 61 anos de idade foi abordada em casa por um homem, de 40, que dizia estar com pressa. Ele pediu que ela guardasse em casa 308 caixas de muçarela, que um segundo caminhão iria buscar o material mais tarde. Cada caixa tinha 14,5kg de queijo, totalizando quase 4,5 toneladas.

A idosa aceitou o pedido e, às 19h, o segundo caminhão chegou. O motorista contou que foi contratado pelo homem apressado para levar a muçarela para Vitória (ES), e chegou com outros funcionários para fazer a retirada. A carga estava sem refrigeração.

Aos militares, ele mostrou que o homem apressado enviou a nota fiscal da carga para ele, mas apagou usando o recurso “apagar para todos”, eliminando as mensagens trocadas com o motorista.

A Polícia Civil foi acionada e o delegado de plantão, Dr. Cleriston, afirmou que o homem que chegou com a carga tem vários registros de golpe nesse molde. Segundo o advogado, a carga provavelmente é fruto de estelionato.

Devido à grande quantidade e à falta de local adequado para a apreensão e depósito do queijo, a carga foi confiada à cozinheira e ao motorista, registrados como depositários fiéis. O motorista ficou com 208 caixas e a cozinheira, com aproximadamente 100. Cada caixa continha quatro peças de muçarela e o total estimado é de 1232 peças recuperadas.

Segundo a Polícia Militar, a cozinheira tentou falar com o homem responsável pela carga, que afirmou que iria busca-la. Ele não apareceu e ainda não foi localizado.