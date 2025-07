Paulistano tenta separar briga no Sul de MG, é agredido e fica internado

Uma briga generalizada envolvendo aproximadamente 20 pessoas deixou um paulistano de 30 anos internado em Paraguaçu (MG), no Sul de Minas Gerais, na madrugada de sábado (26/7).

Uma equipe da Polícia Militar (PMMG) patrulhava a região central do município quando, às 2h30, e flagrou uma briga generalizada. O conflito tinha aproximadamente 20 pessoas que, ao perceberem a chegada dos militares, fugiram em várias direções diferentes.

O homem de 30 anos, que estava sendo amparado por colegas, permaneceu no chão. Aos militares, eles contaram que o homem tentou separar a briga e recebeu um soco no rosto. A agressão provocou um sangramento no nariz e um quadro convulsivo, no momento em que caiu.

As testemunhas não conseguiram contato com a ambulância local e os militares foram ao Hospital de Pronto-Socorro solicitar atendimento. Neste momento, o homem chegou socorrido por testemunhas, em estado inconsciente, e deu entrada na unidade de saúde.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primo da vítima, jovem de 20 anos que também acompanhava o socorro, contou que o primo é da cidade de São Paulo (SP). Nenhuma outra informação foi fornecida no momento da ocorrência.

O paulistano foi atendido pelo médico de plantão, que o admitiu em internação. Conforme os registros, o homem não apresentava fraturas ou lesões graves visíveis.

O primo e as outras testemunhas que chegaram ao hospital não souberam informar o motivo da briga, apenas que a vítima se machucou enquanto tentava separar um colega da confusão.

Até o fechamento da ocorrência, os envolvidos não foram encontrados. O caso foi registrado como lesão corporal.