Homem é preso no Sul de Minas ao transportar quase R$ 1 milhão em dinheiro

Valor apreendido foi de R$ 995.420 em dinheiro (foto: Divulgação/Polícia Militar) homem foi preso em flagrante nessa sexta-feira na rodovia MG-453, que liga as cidades de Paraguaçu e Machado, no Sul de Minas Gerais. Ele dirigia um carro com quase R$ 1 milhão em dinheiro vivo e não soube explicar a procedência do material, que seria fruto do tráfico de drogas. Umnessa sexta-feira na rodovia MG-453, que liga as cidades de, no. Ele dirigia um carro com quaseem dinheiro vivo e não soube explicar a procedência do material, que seria fruto do tráfico de drogas.









Ao chegar no local, os militares viram três carros (um Fiat Punto, um Ford Ka e uma Chevrolet Montana). Dois fugiram primeiro, e o condutor da Montana foi seguido pela corporação via MG-453, no sentido Machado. Um cerco foi organizado, e os policiais conseguiram deter o homem.





O motorista foi encaminhado à sede da companhia em Machado e foi interrogado. Ele admitiu que poderia ter dinheiro no carro, o que foi confirmado. Várias cédulas foram encontradas no forro interno e na parte lateral do veículo, totalizando R$ 995.420.





O homem, detido, não soube informar a origem do dinheiro. Ele disse apenas que foi contratado por um homem em Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, e que receberia R$ 3 mil para levar a quantia de Paraguaçu até o município paulista.





O suspeito também negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Federal (PF) seguirá com as investigações.