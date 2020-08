Central das Favelas recebe doações do tenista Marcelo Melo e de patrocinadores

(foto: Divulgação/CUFA) O tenista Marcelo Melo formalizou, em parceria com várias empresas, doações para a Central Única das Favelas de Minas Gerais (CUFA Minas), na manhã desta sexta-feira, dia 31 de julho, no Clube do Sargento – ASPRA, no Bairro Vera Cruz, em Belo Horizonte.









“A CUFA faz um trabalho incrível junto a%u0300 sociedade. Aproveito pra deixar os meus parabéns pra instituições. Eu também fiquei muito feliz porque todos os meus patrocinadores participaram. Fico sem palavras para agradecer o apoio deles”, falou o tenista Marcelo Melo.





A distribuição do material doado será feita na semana que vem nas favelas Alto Vera Cruz, Granja de Freitas, Taquaril, Ocupações, Aglomerado da Serra, Morro do Papagaio e Cabana do Pai Tomás.