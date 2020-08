Após perseguição e troca de tiros, homem é preso com armas e drogas

(foto: PMMG/Divulgação ) Um homem de 23 anos foi preso após intensa perseguição e troca de tiros com a Polícia Militar (PM), no Bairro de Santa Cruz, em Ouro Preto (MG). Na ação, realizada na última sexta-feira, 31, foram encontrados diferententes tipos de drogas, mais de R$ 5 mil em dinheiro e munições.









Após a fuga, a polícia foi até a casa do suspeito para realizar uma busca, quando encontrou R$ 5 mil rem dinheiro, três munições de calibre 38 e uma bucha de maconha. Durante a operação na casa do suspeito, a polícia recebeu mais uma denúncia de que o autor estaria na casa de outro infrator, no mesmo bairro.





Os militares foram ao local indicado, o suspeito foi visto e fugiu em direção a um matagal. Segundo a PM o homem teria feito disparos de arma de fogo e os policiais revidaram com o intuito de cessar os tiros.





O autor foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de plantão, assim como o material foi apreendido.