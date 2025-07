Jovem é executado por atirador mascarado em quadra da Grande BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) procura o suspeito de matar a tiros um jovem, de 24 anos, na noite dessa terça-feira (29/7) em Pedro Leopoldo (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o autor usava balaclava e fugiu correndo após disparar a arma contra a vítima.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem estava com outros três homens sentado em um banco do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), no bairro Hibiscos, quando foi alvejado. Um motociclista que passava pelo local testemunhou o assassinato e acionou a polícia.

No local, os militares encontraram o corpo rodeado por uma aglomeração de pessoas. Conforme os registros, foi constatado que sangue saía pela boca da vítima, e os objetos pessoais dele, inclusive um cigarro de maconha, estavam espalhados no chão e em um banco de concreto. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou a morte.

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por nove disparos: quatro deles atingiram o tórax; três, as costas; e dois, um dos braços. Perto do corpo, foi achado um projétil de arma de fogo, mas nenhuma cápsula, o que indica que a arma utilizada não tinha sistema de tambor, podendo ser um revólver.

Testemunhas relataram que o suspeito do homicídio estava mascarado quando cometeu o crime. Com suporte da Guarda Municipal de Pedro Leopoldo, os militares acessaram câmeras de segurança que mostram o atirador chegando à quadra poliesportiva, vestindo blusa de frio com capuz e balaclava, que tampava o rosto, e se aproximando do grupo.

Nas imagens, é possível ver que o suspeito saca a arma e dispara contra o jovem. Apenas a vítima foi atingida, enquanto os outros fugiram. Assim que a vítima cai, o autor guarda a arma e foge em um carro estacionado na esquina.

A mãe do jovem acompanhou a ocorrência e não soube apontar motivações. À polícia, ela contou que o filho morava no bairro com o irmão e que não aparecia em casa há cerca de três dias.

Testemunhas apontaram o nome e endereço de um suspeito, de 25 anos, mas ele não foi encontrado em casa. Até o fechamento da ocorrência, ele não havia sido localizado. A Polícia Civil investiga o caso.