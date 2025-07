Grande BH: entregador leva tiro por vingança enquanto trabalhava

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um entregador de lanches, A. S. F., de 19 anos, que trabalha com uma motocicleta, foi vítima de uma tentativa de homicídio, na Avenida Presidente Kennedy, no Bairro Santa Rita, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (28/7). Ele levou um tiro na perna, disparado por um menor, de 17 anos, identificado como sendo R. V. C. S..

Segundo o entregador, ele foi fazer uma entrega de sanduíche no local. Lá, foi recebido por uma mulher, que lhe disse que o pedido tinha sido feito por um morador de uma casa que ficava mais abaixo, no beco. Mas foi essa mulher quem pagou a compra.

O entregador seguiu, então, pelo beco e ao chegar a casa, no segundo andar, estava o adolescente, que lhe desafiou dizendo: “Você deveria aprender a tratar as pessoas”.

Em resposta, o entregador respondeu que “não havia falado nada demais e nem destratado ninguém”.

A seguir, segundo o entregador, o adolescente mandou que ele se despedisse da mulher e fosse embora. A vítima montou na motocicleta e tentou deixar o local. Nesse instante, o menor pegou um revolver e atirou, acertando sua perna.

O adolescente teria feito novos desafios e efetuado mais disparos, mas o entregador conseguiu escapar, pois acelerou a motocicleta. Nesse instante, ele se desequilibrou e caiu.

O atirador fugiu e ainda não foi encontrado. O entregador, que teve uma fratura exposta na perna direita, causado pelo tiro, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão, na Lagoinha. A suspeita dos policiais é que existe uma rivalidade entre a vítima e o atirador.