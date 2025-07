Homem com tornozeleira eletrônica morre com tiro na cabeça em MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil investiga a morte de um homem, de aproximadamente 40 anos, usando tornozeleira eletrônica, cujo corpo foi encontrado, caído, na manhã desta quarta-feira (30/7), na Avenida Nascentes, sem número, em Esmeraldas (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O corpo foi localizado por moradores do Condomínio Topázio, que entraram em contato com a Polícia Militar. Segundo a perícia, a causa da morte foram tiros na cabeça e no pescoço.

Uma das hipóteses, pela forma como a vítima levou um tiro na cabeça, seria um acerto de contas com o tráfico de drogas. Esta é uma marca registrada nas execuções.

O fato de a vítima estar usando uma tornozeleira eletrônica, segundo investigadores, reforça a tese de que ela teria envolvimento com o crime.