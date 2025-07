Mulher morre atropelada ao atravessar avenida do Barreiro, em BH

Uma mulher em situação de rua, de idade aproximada de 30 anos, morreu atropelada por uma moto na Avenida Olinto Meireles, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (29/7). O atropelamento seguido de morte foi o segundo registrado na regional em algumas horas.

Após recobrar a consciência depois do impacto, o motociclista chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 30 anos, contou que dirigia na avenida quando, por volta de 22h, desviou a atenção da pista principal para ver a movimentação de carros e entrar na Rua Antônio Teresino, na altura do bairro Miramar.

Segundo o depoimento dele, o motociclista percebeu a presença da vítima atravessando a rua quando já estava próximo dela. Ele tentou desviar para a esquerda, imaginando que ela iria seguir a travessia, mas ela voltou para trás e foi atropelada.

Ela foi arrastada por alguns metros, até que o motociclista conseguisse parar. Ele ficou atordoado e conseguiu tirar o veículo de cima da vítima depois de alguns momentos, percebendo que ela ainda tinha sinais vitais. O motociclista chamou a ambulância, mas o médico de plantão confirmou a morte.

Nenhum documento pessoal foi encontrado com a vítima. Testemunhas relataram que a mulher morava em uma região conhecida por ser a “cracolândia” do bairro e deram dois possíveis nomes da vítima. As informações não foram confirmadas.

O corpo foi removido pelo rabecão e o motociclista, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que segue com as investigações.

Segundo atropelamento com morte

Horas antes, uma idosa morreu atropelada por um ônibus ao descer dele no Bairro Mineirão, também no Barreiro. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o ônibus, às 13h48, freia de forma brusca na Rua Gabriela Leite Araújo. Ao descer, a passageira perde o equilíbrio e cai na via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ônibus arranca, e a roda dianteira passa por cima da perna esquerda da mulher. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte ainda no local, após a vítima sofrer uma hemorragia decorrente do esmagamento.