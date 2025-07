BH tem o segundo dia mais frio do ano nesta quarta-feira (30/7)

Belo Horizonte já começou a sentir os reflexos da frente fria que avança sobre Minas Gerais. Nesta quarta-feira (30), a capital amanheceu com céu claro, tempo seco e queda nas temperaturas nas primeiras horas do dia. A menor marca foi registrada na regional Centro-Sul, com 8,7°C às 6h30, segunda menor temperatura do ano.

Na regional Oeste, os termômetros marcaram 9,9°C, e a sensação térmica baixou a -5,3°C. Em Venda Nova, a mínima foi de 9,6°C às 6h20. Na Pampulha, a temperatura caiu para 10,2°C, com sensação térmica de 11,5°C, e no Barreiro, foi registrada mínima de 12,5°C às 6h25.

A máxima prevista para hoje é de 25°C, e a umidade relativa do ar pode chegar a 25% no período da tarde. A Defesa Civil recomenda que a população se mantenha hidratada, evite exposição prolongada ao frio nas primeiras horas do dia e redobre os cuidados com a saúde devido ao tempo seco.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025

8,1?°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7?°C – 30/07/2025 às 6h30 (Centro-Sul)8,8?°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

9,4?°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,9?°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0?°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

10,2?°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)

10,3?°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/07/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h00 (Pampulha)

10,4?°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)

10,7?°C – 18/07/2025 às 4h00 (Venda Nova)