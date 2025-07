Apreendidos adolescente e R$ 50 mil em drogas da ‘Gangue do Capeta’ em BH

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no início da madrugada desta quarta-feira (30/7) por tráfico de drogas no Conjunto Taquaril, na Região Leste Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele é integrante da chamada “Gangue do Capeta”, que atua na região. A apreensão incluiu uma carga avaliada em cerca de R$ 50 mil.

De acordo com o boletim de ocorrência, militares do Grupo Especializado de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), monitoravam um “escadão” do aglomerado quando perceberam que o adolescente, que já estava sendo rastreado, descia e subia com objetos nas mãos.

Conforme o registro policial, o jovem saía com drogas de uma casa abandonada, voltava ao ponto, vendia o produto e retornava com o dinheiro à residência, na Rua Ramiro Siqueira.

Os policiais entraram na casa e encontraram 368 buchas de maconha, 400 pedras de crack, além de nove porções maiores da droga, que poderiam ser fracionadas em mais 500 pedras.

Segundo a polícia, junto à droga, também estavam R$ 110 em dinheiro trocado, uma balança de precisão, uma faca, dois rolos de papel filme e “vasto material” para dolagem. Segundo a PM, a carga tem o valor aproximado de R$ 50 mil.

O adolescente foi abordado e, com ele, foi encontrado mais dinheiro trocado. Ele permaneceu em silêncio e, acompanhado da mãe, foi levado à Delegacia de Polícia Civil, que segue com o caso.