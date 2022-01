Filha assiste pai matar a mãe a facada no Bairro Taquaril, em BH

Crime ocorreu no Conjunto Taquaril, Região leste de BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A press)

Uma menina, de 3 anos, assistiu, na manhã desta sexta-feira (14/1) a um crime bárbaro: viu o pai matar a mãe com uma facada no pescoço, na Rua Arco-Íris, no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte.

O crime ocorreu por volta das 8h30 e teria sido em decorrência de uma briga de casal. Segundo vizinhos, o casal, que seria usuário de drogas, começou a discutir e brigar por volta das 4h da madrugada.

Um vizinho contou que a mulher, a partir daí, começou a caminhar pela rua, gritando por socorro, mas que ninguém teria dado importância, pois as brigas entre os dois eram comuns e já aconteciam há muito tempo.

Assim que a viatura da Polícia Militar chegou ao local, encontrou a mulher, com o ferimento no pescoço, ainda com vida, e chamou o Samu. A ambulância a levou para o Hospital Odilon Behrens, na Lagoinha, onde os médicos constaram a morte.

No local do crime, vizinhos disseram aos policiais militares que o casal tinha uma filha e que a menina também poderia estar morta. Os militares entraram na casa e logo a menina veio ao encontro deles.

A menina foi logo relatando que seus pais tinham brigado e que o pai tinha dado uma facada no coração da mãe e em seguida saiu correndo.

Os policiais entraram em contato com o Conselho Tutelar. Enquanto conversavam, surgiu uma mulher que disse ser irmã da vítima e que ela ficaria com a criança. No entanto, os policiais foram informados que a mulher não tinha nem lugar onde morar.

O Conselho Tutelar decidiu, então, que a menina fosse levada para a Delegacia de Menores. Nesse instante, o avô da criança apareceu e se responsabilizou pela neta..

A partir de informações de vizinhos, de que o homem teria fugido a pé, em direção ao Aglomerado Terra Nova, os policiais iniciaram a busca pelo acusado. No entanto, até as 17h30, o criminoso não havia sido localizado.