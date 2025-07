Jovens escondem pedras de crack em folhas de coqueiro e são presos

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um homem, de 20, foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quinta-feira (3/7), no Centro de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia patrulhava a região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas e grande fluxo de usuários quando visualizou dois indivíduos. Ao perceberem a presença dos policiais, a dupla fugiu em direção a uma mata.

Por já conhecer a rota de fuga na região, a polícia contornou a área e monitorou a movimentação dos suspeitos em um campo de futebol. A dupla saiu correndo do local em direção a um edifício abandonado aos fundos.

A PM flagrou o momento em que o adolescente correu em direção ao imóvel abandonado e o homem subiu no telhado, passando a mexer em folhas de um pé de coqueiro, próximo à copa. Em seguida, a dupla voltou para a parte da frente do campo.

Os militares montaram uma ação de abordagem e cercaram a dupla em uma nova tentativa de fuga. Foi necessário o uso de força para imobilizar os suspeitos, além do uso de algemas.

Durante buscas pessoais, a PM encontrou R$ 378 em dinheiro, um aparelho celular e duas porções de maconha com os dois. Na copa do coqueiro, os militares localizaram 85 pedras de crack e, no imóvel abandonado, seis porções de maconha, além de diversas sacolas plásticas, uma balança de precisão e diversos invólucros plásticos vazios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O material apreendido foi levado para a delegacia.