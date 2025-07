BH: motociclista morre ao tentar desviar de bicicleta e atropelar crianças

Um homem de 39 anos morreu depois de perder o controle da moto que pilotava e atropelar duas crianças, de três e sete anos, e uma mulher de 23 no Bairro Vista do Sol, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), no fim da tarde desta sexta-feira (25/7).

Conforme o boletim de ocorrência, o motociclista fez a conversão na Rua 23 em alta velocidade e precisou desviar de uma criança que andava de bicicleta. Ele perdeu o controle da moto, atropelou duas crianças que estavam próximas da calçada e, na sequência, a jovem.

A moto, de modelo Honda CB 1000R, bateu no meio-fio, o homem foi arremessado no solo e morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.

Segundo a Polícia Militar, a vítima mais nova, um menino de 3 anos, foi socorrida pela mãe para a UPA Norte com ferimento na testa. Ele permanece em observação, mas em estado estável.

Uma menina de 7 anos sofreu queimaduras nas pernas, costas, pescoço e braços e também foi levada à UPA Norte por policiais militares. Já a mulher de 23 anos foi socorrida pelo Samu ao Hospital Odilon Behrens com suspeita de fratura nas costelas.

Inicialmente, os familiares do condutor não foram encontrados e a moto foi apreendida. Porém, assim que o corpo foi removido, o irmão da vítima compareceu à cena e ficou com os pertences pessoais da vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.