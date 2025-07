Homem é assassinado quando visitava amigo de infância em BH

Um homem de 38 anos foi morto a tiros no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (8/7). Ele estava visitando um amigo de infância quando foi executado.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada às 21:49 depois de pedidos de socorro da vítima, na Alameda Maturi. A morte foi confirmada por um médico do Samu.

Aos militares, a namorada da vítima contou que o casal foi ao endereço visitar o amigo de infância do homem. Ela estava dentro do carro enquanto o namorado conversava com o amigo na calçada.

Em certo momento, dois suspeitos se aproximaram dos amigos em uma moto. Eles atiraram contra a vítima e fugiram. O amigo confirmou a versão e disse que o condutor da moto alertou o garupa de que o alvo era o que usava camisa preta. O amigo não conseguiu descrever características dos suspeitos.

Conforme o boletim de ocorrência, as testemunhas desconhecem que desavenças o homem que foi morto teria. Segundo a PM, ele tinha passagens por crimes como homicídio, posse de arma de fogo e tráfico de drogas.

A arma utilizada no homicídio foi encontrada próximo ao corpo e recolhida para perícia.

Com Isabella Alvim/TV Alterosa