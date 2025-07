Pistoleiro condenado em Minas é preso em fazenda no Pará

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos pistoleiros mais conhecido da região de Aimorés, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi preso na madrugada desta quarta-feira (30/7), durante operação das forças de segurança do estado. Sildo Gomes Júnior, foi condenado em setembro de 2022, a 17 anos e 9 meses de prisão por homicídio qualificado mediante pagamento e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Ele foi encontrado em uma fazenda situada às margens do Rio Xingu, nas imediações da Usina de Belo Monte, em Altamira (PA).

Conhecido na região da cidade mineira como Juninho Assaraí e Juninho Caixa Eletrônico, o paradeiro do foragido da justiça foi encontrado após diversas investigações conjuntas. O homem foi abordado por equipes no rio e terrestre. No momento da abordagem, ele estava com um documento falso e portava uma pistola calibre 9 milímetros.

A arma apreendida será encaminhada à perícia técnica para realização de exame de balística. O objetivo do teste é verificar possíveis ligações do artefato com outros crimes. Segundo as investigações, Sildo atuava como matador nas cidades de Aimorés, Pocrane, Ipanema e Mutum.

A captura de Sildo foi resultado de uma ação conjunta do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco); do Ministério Público do Pará, por meio do Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional (GSI); e da Polícia Civil do Pará, por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

Condenação

Em 26 de setembro de 2022, o Tribunal do Júri de Aimorés condenou Sildo durante um processo em que foi denunciado por ter sido contratado para matar um homem que fez um empréstimo e não conseguiu pagar a dívida. Na época, ele teria recebido R$ 10 mil para executar o crime.

Conforme os autos, o mandante teria feito um empréstimo bancário de R$ 100 mil em seu nome, para entregar à vítima. No entanto, devido aos juros, a dívida aumentou para R$ 240 mil à vítima do homicídio. Pela falta de pagamento, o contratante de Sildo foi obrigado a entregar sua casa em forma de pagamento, mesmo assim, ainda faltava R$ 140 mil para ser quitado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como consequência dos atritos causados por essa situação, o mandante reuniu-se com uma terceira pessoa, que também tinha desafetos com a vítima, para contratar o pistoleiro. Após as investigações do crime, o mandante foi condenado em julho 2021, a 12 anos de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe.