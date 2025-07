BH: operações em estações e pontos de ônibus resultam em 33 prisões

No primeiro semestre de 2025, ao menos 15 pessoas foram presas por cometer crimes em estações de ônibus de Belo Horizonte. As informações fazem parte de um levantamento da Guarda Municipal da capital, divulgado nesta quarta-feira (30/7). De acordo com o documento, nos primeiros seis meses do ano os agentes realizaram 6.013 patrulhamentos.

As ações fazem parte da Operação Viagem Segura, da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem o objetivo de coibir e evitar roubos, furtos, danos aos ônibus e ao patrimônio nas estações de transferência e de integração.

Por isso, os agentes atuam nos principais corredores de trânsito da cidade, como as avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado e Nossa Senhora do Carmo. Além disso, há presença dos guardas municipais na Rua Padre Pedro Pinto.

De acordo com a PBH, os patrulhamentos resultaram em 885 abordagens e 33 registros de ocorrências. A administração municipal ressalta que os episódios registrados incluem, principalmente, acidentes de trânsito, além de agressões e danos ao patrimônio público e privado.

Ainda conforme a Guarda Municipal, parte dos procedimentos executados nas estações e pontos de ônibus partiu de demandas dos usuários ou motoristas. As denúncias podem ser feitas por meio do telefone 153 ou o APP PBH. Para o supervisor do Departamento de Ordem Pública da Guarda Municipal, Humberto Alves Santos, a operação contribui para dar segurança à população em seus deslocamentos diários. “Assim diminuímos a criminalidade e consolidamos os espaços públicos das estações e pontos de ônibus como locais cada vez mais seguros”.

Ações educativas

Além das prisões e registros de ocorrências, parte da Operação Viagem Segura consiste em orientações preventivas. Ao longo do período levantado, a Guarda Municipal realizou 1.290 ações para dar dicas aos usuários do transporte coletivo. Entre as medidas apresentadas estão cuidados em relação à proteção individual de pertences pessoais, além de informações sobre distração em locais pelo uso constante de equipamentos eletrônicos.

A Guarda também atua nas estações do BHBUS com as ações educativas do Grupo Especializado de Proteção à Mulher. As atividades incluem distribuições de folhetos, cartilhas e orientações sobre procedimentos úteis para enfrentar várias situações de violência. As ações são realizadas semanalmente e nos horários de maior circulação de pessoas.