"Minirepórter" da PBH faz sucesso nas ruas da cidade

Em tempos de desinformação e desengajamento com o poder público, a Prefeitura de Belo Horizonte encontrou o caminho oposto. No início de maio, sob a gestão do novo prefeito Álvaro Damião (União) - que assumiu em abril, após o falecimento de Fuad Noman -, a prefeitura lançou uma campanha que abordou ações nas áreas de educação, saúde e outros setores, com resultados expressivos, com mais de 80 mil cidadãos engajados.



A campanha reúne uma série de vídeos com a dupla "Grande Repórter BH" e "Minirepórter BH", que abordam cidadãos nas ruas com perguntas sobre áreas específicas da administração. Ao todo, são quatro vídeos que tratam de educação, saúde, mobilidade e obras públicas.

Além dos mais de 80 mil engajamentos, a campanha digital também obteve outros resultados relevantes. Iniciada em 6 de maio, os vídeos apresentaram aumentos consecutivos em cliques, interações (reações, comentários e demais ações) e impressões. No dia 8, a campanha atingiu o pico desses indicadores e, ao longo de toda a veiculação, registrou 2.577.778 impressões, 1.637 cliques, 79.077 visualizações e 81.009 engajamentos.



De acordo com Dan Zecchinelli, vice-presidente de criação da Filadélfia, empresa responsável pela campanha, o objetivo foi adotar uma linguagem mais leve e dinâmica, com a participação da "repórter mirim" para abordar os cidadãos e comentar os resultados e metas da Prefeitura de Belo Horizonte. "Tentamos fazer algo que efetivamente dialogasse com a população. Esse é o objetivo dessa comunicação da prefeitura: estar realmente em constante diálogo com o povo", explica.



Comunicar resultados



Outro desafio nas campanhas de gestão pública é comunicar resultados. Nesse sentido, a campanha adotou a mesma estratégia para mostrar as realizações da prefeitura: dialogar de forma honesta e direta com a sociedade e entender o quanto essas pessoas estão satisfeitas ou não.



Dados da educação apresentados nos vídeos mostram que todas as crianças de 1 a 5 anos têm vaga garantida nas escolas, uma promessa cumprida ainda em 2024. Outro dado relevante é que o número de Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) que oferecem ensino em tempo integral passou de 8 mil para 12,5 mil.



A percepção da população também é evidenciada na série de vídeos. Ao serem questionados sobre as obras de contenção de enchentes, os entrevistados afirmam perceber avanços nos projetos. Atualmente, foram prometidas 11 grandes obras contra enchentes, das quais seis já foram entregues. O reservatório Vilarinho 2 entra em operação ainda este ano, enquanto o reservatório Ferrugem já funciona com capacidade total. Além disso, outras 70 contenções de encostas devem se somar às 358 já entregues até o início do período chuvoso.