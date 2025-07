Padre mineiro celebra missa em homenagem a Ozzy Osbourne

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O trecho de uma missa celebrada no Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, viralizou nas redes sociais. Na cerimônia comandada pelo padre Eduardo Calil, na última segunda-feira (28/7), uma intenção pouco usual chamou a atenção: o roqueiro Ozzy Osbourne.

No início e durante a consagração, é de praxe que o celebrante diga os nomes dos quais aquela missa é celebrada. Em meio a vários fiéis, estava o roqueiro, em nome do sétimo dia do falecimento do criador do Black Sabbath.

Vale lembrar que a intenção da missa é determinada por quem a encomendou. Geralmente, um fiel procura o sacerdote ou a secretaria da igreja para solicitar que a missa seja celebrada em intenção de algo específico, como pela alma de um falecido, em agradecimento por uma graça alcançada ou por alguma necessidade específica. Ou seja, foi um fiel que procurou o Santuário e pediu orações para Osbourne.

Nos comentários, diversas pessoas concordaram com o pedido inusitado pelo Príncipe das Trevas, mas contaram que já encomendaram missas para outros famosos, como Rita Lee e Silvio Santos.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no último 5 de julho, em Birmingham, em evento que durou 11 horas e reuniu pela primeira vez em 20 anos a formação original da banda Black Sabbath. Ross Halfin/Reprodução Ozzy fez parte do Black Sabbath de 1968 a 1979, ao lado de Tony Iommi (guitarrista), Bill Ward (baterista) e Geezer Butler (baixista). Canal AeE/Divulgação O cantor se apresentou na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em maio de 2018, na turnê "No more tour 2". Alexandre Guzanshe/EM Além da apresentação no Mineirão em 2018, Ozzy Osbourne também esteve na capital mineira em 2011 e 2013. Alexandre Guzanshe/EM Ozzy casou-se com Sharon Osbourne em 1982; o relacionamento teve idas e vindas ao longo de décadas. Hoje, Sharon tem 72 anos Mark Ralston/AFP O cantor teve seis filhos, três deles com Sharon Osbourne: Kelly, Aimee e Jack. Canal AeE/Divulgação Ozzy Osbourne foi indicado a 12 prêmios Grammys e venceu cinco. Em 2014, levou o prêmio de Melhor Performance de Metal por "God is dead". Joe Klamar/AFP A filha Kelly Osbourne, de 40 anos, é atriz, cantora e designer. Ela acompanhou o pai na cerimônia do 62º Grammy. Aleria Macon/AFP O cantor ganhou uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em 2002. Ele tem outra estrela na Broad Street, em Birmingham, sua cidade natal. Lee Celano/AFP Ozzy Osbourne é conhecido como "Príncipe das Trevas" por liderar o Black Sabbath. Em mais de 50 anos, foi pioneiro do heavy metal, fez parte do Hall da Fama do rock e vendeu milhões de discos Andy Buchanan/AFP Voltar Próximo

Ozzy morreu no último dia 22. Apesar de toda a estética sombria e do conteúdo provocador, ele se definia como católico e era membro da Igreja da Inglaterra, uma vertente do cristianismo anglicano.