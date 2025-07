Último vídeo de Ozzy foi feito pela filha, um dia antes da morte do astro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O último registro em vida do roqueiro Ozzy Osbourne foi feito na segunda-feira (21/7), pela filha mais velha do Príncipe das Trevas, Kelly, no Instagram. O ex-vocalista da banda inglesa Black Sabbath, pioneira do heavy metal, morreu no dia seguinte à publicação do story, aos 76 anos.

“É com uma tristeza maior do que as palavras podem expressar que anunciamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento”, informou a família em comunicado na terça (22/7).

No story do dia anterior à morte, Ozzy aparece à mesa com a filha e o neto. Ele estava de cabelos presos e fone de ouvido, enquanto usava um tablet. Osbourne deu “bom dia” aos fãs. Ele não parecia estar debilitado ou doente.

No domingo (20/7), Kelly publicou outro vídeo do pai, deitado no sofá de casa ao lado de Ozzy. O registro chamou a atenção dos fãs do metaleiro.

Ozzy Osbourne se despediu dos palcos no último 5 de julho, em Birmingham, em evento que durou 11 horas e reuniu pela primeira vez em 20 anos a formação original da banda Black Sabbath. Ozzy fez parte do Black Sabbath de 1968 a 1979, ao lado de Tony Iommi (guitarrista), Bill Ward (baterista) e Geezer Butler (baixista). O cantor se apresentou na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, em maio de 2018, na turnê "No more tour 2". Além da apresentação no Mineirão em 2018, Ozzy Osbourne também esteve na capital mineira em 2011 e 2013. Ozzy casou-se com Sharon Osbourne em 1982; o relacionamento teve idas e vindas ao longo de décadas. Hoje, Sharon tem 72 anos. O cantor teve seis filhos, três deles com Sharon Osbourne: Kelly, Aimee e Jack. Ozzy Osbourne foi indicado a 12 prêmios Grammys e venceu cinco. Em 2014, levou o prêmio de Melhor Performance de Metal por "God is dead". A filha Kelly Osbourne, de 40 anos, é atriz, cantora e designer. O cantor ganhou uma estrela na calçada da fama, em Los Angeles, em 2002. Ele tem outra estrela na Broad Street, em Birmingham, sua cidade natal. Ozzy Osbourne é conhecido como "Príncipe das Trevas" por liderar o Black Sabbath. Em mais de 50 anos, foi pioneiro do heavy metal, fez parte do Hall da Fama do rock e vendeu milhões de discos.

“Poxa, ele parecia estar bem aí no vídeo... Foi instantâneo”, escreveu um perfil. “Se ele estava assim até ontem, quer dizer que ele morreu de uma vez e não deve ter sofrido tanto, melhor do que muitos que ficam acamados sofrendo por meses, até anos, sem poder fazer nada”, apontou outro.

Nascido na Inglaterra como John Michael Osbourne, Ozzy havia se apresentado em um show de despedida no último dia 5, em um estádio lotado em sua cidade natal, Birmingham, com transmissão global ao vivo. Um documentário sobre o evento, intitulado "Back to the beginning: Ozzy’s final bow" (em português "De volta ao início: a última reverência de Ozzy"), está previsto para ser lançado no ano que vem.

No dia do evento, Kelly foi pedida em casamento por Sid Wilson, integrante da banda Slipknot. Juntos, eles são pais de Sidney, nascido em 2022. O pedido foi interrompido por um protesto de Ozzy. "Vai se f****! Você não vai se casar com a minha filha", brincou o cantor. O comentário provocou risadas entre os presentes, e Sid continuou a declaração. Ao ver a aliança, o Príncipe das Trevas finge estar chocado e pede para ver a aliança, caindo na gargalhada em seguida.