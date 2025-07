Famosos lamentam a morte de Ozzy Osbourne, ícone do Heavy Metal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS). Ozzy Osbourne, ex-vocalista da icônica banda Black Sabbath, morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. Assim que a notícia foi confirmada pelo TMZ, amigos, fãs e artistas do mundo inteiro passaram a prestar homenagens ao cantor, considerado uma das figuras mais influentes da história do rock.

Elton John foi um dos primeiros a se manifestar publicamente. "Muito triste com a notícia da morte de @ozzyosbourne. Ele foi um grande amigo e um verdadeiro pioneiro, que garantiu seu lugar no panteão dos deuses do rock -uma lenda absoluta. Também foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci. Sentirei muita falta dele. À Sharon e à família, envio minhas condolências e meu amor", escreveu o cantor.

O ator Jason Momoa também lamentou a perda do artista conhecido como o príncipe das trevas. "Te amo, @ozzyosbourne. Todo o meu amor a @sharonosbourne e à família. Muito grato. Descanse em paz", declarou ele nas redes sociais.

Nos últimos anos, Osbourne enfrentava complicações de saúde relacionadas ao diagnóstico de Parkinson. No ínicio de julho, ele fez seu show de despedida com o Black Sabbath, em Birmingham, no Reino Unido. O evento incluiu uma homenagem ao cantor com apresentações de bandas de diferentes gerações do rock, como Metallica, Slayer, Alice in Chains, Guns N' Roses, Smashing Pumpkins e Anthrax.

No Brasil, personalidades como Alexandre Frota e Tico Santa Cruz também se manifestaram. "Uma lenda se foi. Morre @ozzyosbourne, do @blacksabbath", escreveu Frota. Já o vocalista do Detonautas publicou um longo texto, agradecendo ao cantor: "Ozzy, muito obrigado por tudo! Seu legado permeará para sempre a existência de todas as gerações que estão por vir. Obra-prima! Descanse em paz."